Владимир Крикунов: «Латыши говорят: «Перестаньте нас ссорить с русскими, зачем вы это делаете?» А политическая верхушка нагнетает, но они зависимые от Евросоюза, им деваться некуда»

Владимир Крикунов рассказал, как в Латвии относятся к русским.

– У вас дом в Латвии. Пару лет назад вы говорили, что отношение к русским почти там не изменилось. Подтвердите эти слова?

– На бытовом уровне все нормально. Люди как общались, так и общаются: там латыши живут, здесь русские, все как жили, так и живут.

А вот эта политическая верхушка нагнетает, но они зависимые от Евросоюза люди, им деваться некуда. Там уже сами латыши говорят: «Перестаньте нас ссорить с русскими, зачем вы это делаете?»

Оттуда удобно по Европе путешествовать на машине. Заеду в Польшу, там у меня есть приятель. В Германию как-то заглянул к Саше Ахцигеру, с которым в «Барысе» работал, потом в Словении побывал – там игроки, с которыми я работал, любят со мной пообщаться, потрындеть за хоккей. Там есть помощники, с кем я работал в сборной, в клубе, – заявил главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.

«Чемпионат»
