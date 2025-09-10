Крикунов о победе над «Динамо»: «Помощники убедили меня, что в 3-м периоде надо играть в 3 звена – я думал, что не хватит силенок. Ребята справились, молодцы»

Владимир Крикунов прокомментировал победу «Сочи» над московским «Динамо».

Южане одержали победу по буллитам в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2 Б).

«Мы, в принципе, играли на равных первый период. Наверное, провалили второй, особенно вбрасывания. Очень много игры было в нашей зоне плюс, естественно, опять нахватали удалений. Поэтому проиграли период. На третий собрались, молодые помощники убедили меня, что надо играть в три звена. Ребята справились, а я думал, что не хватит силенок где-то. Но нет, хватило, в три звена весь период играли и вырвали эту победу.

Трудовая, хорошая победа, молодцы. Ребята отработали хорошо и сумели перенести игру с 0:2 в овертайм. Молодцы, нет других слов. Мы выходим на каждую игру биться и сражаться. Ребята делают все, что могут. Мы еще, так скажем, притираемся все-таки. Эти новые веяния… Месяц на подготовку маловато, наверное, можно было бы увеличить хотя бы дней на десять, чтобы команду подготовить. Но все в одинаковых условиях.

Вызывает ли беспокойство вратарская бригада? Если бы не было беспокойства, мы бы не взяли Щетилина с драфта отказов. Понятно, что он из ВХЛ, но у него там очень хорошие показатели. У него довольно самобытный стиль игры, может, у него получится в КХЛ», – сказал главный тренер «Сочи ».