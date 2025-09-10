Хефенмайер о сборах с Крикуновым: «Мне нравится усердно работать, поэтому его предсезонная подготовка понравилась. Я рад тяжелым тренировкам»

Ноэль Хефенмайер высказался о предсезонных сборах с Владимиром Крикуновым.

– Вы только приехали в лигу и сразу же угодили на предсезонный сбор Владимира Крикунова, о которых в России ходят легенды. Как перенесли его предсезонку?

– Лично мне нравится усердно работать, поэтому его предсезонная подготовка понравилась.

На самом деле, я рад тяжелым тренировкам. Это помогает как физически, так и ментально, – сказал защитник «Сочи» Ноэль Хефенмайер.

Павел Дедунов: «Самая тяжелая предсезонка у меня была в 18 лет, когда люди падали в обморок и просыпались среди ночи со словами: «Куда бежать?» А у Крикунова – терпимо»