  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о 5:2 с «Трактором»: «По рисунку было много хорошего. Радует, что коллектив начинает понимать вещи, которые мы даем. В следующей игре выйдет Бландиси, он добавит перца, огня»
2

Ларионов о 5:2 с «Трактором»: «По рисунку было много хорошего. Радует, что коллектив начинает понимать вещи, которые мы даем. В следующей игре выйдет Бландиси, он добавит перца, огня»

Игорь Ларионов высказался после победы СКА над «Трактором» (5:2).

Для Ларионова эта победа стала первой во главе петербургского клуба.

– Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые заполнили трибуны. Игра приобрела сложный характер, но мы держали матч под контролем. Без интриг не бывает хороших матчей. Рад победе.

Это не предел. Не будем пока говорить о качестве игры, главное было взять два очка, что мы и сделали.

– Приходит облегчение после победы?

– Облегчение приходит в любое время: первая победа, 20-я или 30-я. Естественно, приятно победить в первой игре дома. Соглашусь, что это приятно, по рисунку было много хорошего. Будем улучшать те компоненты игры, которые можем обсудить.

Радует, что коллектив начинает понимать те вещи, которые мы даем. Очень важно не засушивать матч, важно привлекать людей на трибуны своей игрой.

В следующей игре выйдет Бландиси. Он добавит перца, огня. Надеюсь, что это даст элемент той игры, которую вы хотите видеть. Он может залезть под кожу. На следующей неделе ожидаем возвращения Педана и Зайцева. Эти игроки очень важны, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

СКА одержал первую победу при Ларионове – 5:2 с «Трактором»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoТрактор
logoИгорь Ларионов
logoДжозеф Бландиси
logoАндрей Педан
logoНикита Зайцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне
251 минуту назад
Антон Белов: «Многие спортсмены не понимают, что такое Госуслуги. Какие налоги, показания за квартплату? А им 30 с лишним лет. Выходят во взрослую жизнь инфантильными по окончании карьеры»
16сегодня, 18:38
Морозов о том, что «Барыс» не забрал Голдобина из списка отказов: «Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда»
1сегодня, 15:33
Главные новости
НХЛ отстранила Харта, Маклауда, Дюбе, Фута и Форментона до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты в лиге с 15 октября (Sportsnet)
2 минуты назад
Гру о 2:5 от СКА: «Мы дали им много шансов. Это как взять оружие и выстрелить себе в ногу. Нельзя совершать так много потерь с такой командой»
17 минут назад
Жамнов после 1:2 от «Северстали»: «Трагедии пока не вижу. Нет целостной игры, есть проблемы, которые будем решать»
29 минут назад
Тренер «Северстали» Козырев провел 150-й матч в КХЛ
1сегодня, 19:42Фото
«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и обыграл «Динамо» Минск. Максим Федотов забил победный гол
5сегодня, 19:30
СКА одержал первую победу при Ларионове – 5:2 с «Трактором»
14сегодня, 19:13
КХЛ. СКА обыграл «Трактор», «Металлург» проиграл «Динамо», «Авангард» победил «Амур»
205сегодня, 19:05
«Северсталь» победила «Спартак» – 2:1. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
20сегодня, 18:43Видео
Антон Белов: «Многие спортсмены не понимают, что такое Госуслуги. Какие налоги, показания за квартплату? А им 30 с лишним лет. Выходят во взрослую жизнь инфантильными по окончании карьеры»
16сегодня, 18:38
Ротенберг об идее праздновать победу ударами кувалды по шине: «Импровизация. Общекомандные мотивационные ритуалы – важная часть, чтобы поднять моральный дух»
9сегодня, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Трактор» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне
251 минуту назад
Абросимов сделал дубль в матче против «Спартака». Калдис набрал очки в 3-й игре подряд
сегодня, 18:59Видео
Алексей Кудашов: «Надо отойти от стереотипа, что некоторые команды должны быть вверху, а другие – внизу. Все выравниваются, хотят выиграть»
3сегодня, 18:25
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:2 от «Авангарда»: «Была горящая, живая лавка. Ребята сражались. Эмоции были, они гнали нас сравнять счет, но не хватило»
2сегодня, 17:15
«Авангард» одержал 1-ю победу в сезоне – 2:1 с «Амуром». Пономарев забил 1-й гол за омичей
7сегодня, 16:24
Самойлов сыграет в воротах «Северстали» в матче со «Спартаком»
сегодня, 16:02
Гераськин о том, не осталось ли обиды на Разина после обмена: «Ни в коем случае. Это хоккей, так бывает. Ничего страшного»
сегодня, 15:56
Николаев будет защищать ворота «Спартака» в матче с «Северсталью»
сегодня, 15:44
Морозов о том, что «Барыс» не забрал Голдобина из списка отказов: «Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда»
1сегодня, 15:33
Белов о молодежи: «Мы живем в эпоху коротких роликов – они не воспринимают длительные мероприятия. Нужно четко и быстро – бам-бам-бам и отпускай»
сегодня, 14:57