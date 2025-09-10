НХЛ примет решение по Харту, Маклауду, Дюбе, Футу и Форментону «в относительно ближайшем будущем». Лига оценивает поведение игроков с точки зрения этики

Билл Дэйли сказал, когда НХЛ примет решение по экс-игрокам канадской молодежки.

Ранее суд в Канаде признал невиновными экс-игроков молодежной сборной Канады-2018 Майкла Маклауда, Диллона Дюбе , Кэла Фута , Картера Харта и Алекса Форментона по делу о сексуальном насилии. Сторона обвинения отказалась от подачи апелляции.

После вынесения приговора НХЛ заявила , что оправдание игроков судом не означает, что хоккеисты автоматически могут вернуться в лигу.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства были представлены факты, которые не лучшим образом характеризовали поведение игроков, хотя и не явились достаточным доказательством для их осуждения.

«Ожидаю, что решение будет принято в относительно ближайшем будущем. Мы рассматриваем ситуацию с точки зрения вопросов этики. Я не буду останавливаться на какой-то конкретике, но мы относимся к этому делу очень серьезно.

И именно поэтому вопрос все еще находится на рассмотрении», – сказал заместитель комиссионера НХЛ в интервью Daily Faceoff.