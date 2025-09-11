Морозов о том, что «Барыс» не забрал Голдобина из списка отказов: «Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда КХЛ»

Алексей Морозов высказался о ситуации с переходом Николая Голдобина в СКА.

16 августа «Спартак» поместил форварда в список отказов, откуда его забрал СКА .

– Перед стартом сезона много обсуждалось то, что СКА забрал Николая Голдобина из списка отказов. В руководстве «Барыса» говорили, что тоже были заинтересованы в Голдобине, но по ряду причин не смогли этого сделать. Причины при этом не называются. Как вы это прокомментируете?

– Вопрос лучше переадресовать клубу, комплектование состава – это их прерогатива, мы в это не вмешиваемся.

Не могу объяснить, почему они этого не сделали. Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда лиги, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

