  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Морозов о том, что «Барыс» не забрал Голдобина из списка отказов: «Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда КХЛ»
1

Морозов о том, что «Барыс» не забрал Голдобина из списка отказов: «Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда КХЛ»

Алексей Морозов высказался о ситуации с переходом Николая Голдобина в СКА.

16 августа «Спартак» поместил форварда в список отказов, откуда его забрал СКА.

– Перед стартом сезона много обсуждалось то, что СКА забрал Николая Голдобина из списка отказов. В руководстве «Барыса» говорили, что тоже были заинтересованы в Голдобине, но по ряду причин не смогли этого сделать. Причины при этом не называются. Как вы это прокомментируете?

– Вопрос лучше переадресовать клубу, комплектование состава – это их прерогатива, мы в это не вмешиваемся.

Не могу объяснить, почему они этого не сделали. Может быть, финансовый вопрос, не смогли потянуть контракт. Это топовый игрок, высокооплачиваемый, звезда лиги, – сказал президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

Гендиректор «Барыса» о том, почему клуб не забрал Голдобина: «Не все получается так, как мы хотим. Если бы никто не договорился с ним, мы бы рассмотрели этот вопрос»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoНиколай Голдобин
logoСКА
logoКХЛ
logoАлексей Морозов
logoБарыс
logoSports – Казахстан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
