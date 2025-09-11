2

«Трактор» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне

«Трактор» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне-2025/26.

Сегодня СКА дома обыграл команду тренера Бенуа Гру (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе «Трактора» шайбами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин

Ранее клуб также проиграл «Локомотиву» (1:2 Б) и «Барысу» (3:4 ОТ). 

В следующем матче, 14 сентября, команда сыграет против «Сочи».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
