«Трактор» проиграл 3 из 4 матчей в сезоне-2025/26.

Сегодня СКА дома обыграл команду тренера Бенуа Гру (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В составе «Трактора » шайбами отметились Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин .

Ранее клуб также проиграл «Локомотиву» (1:2 Б) и «Барысу» (3:4 ОТ).

В следующем матче, 14 сентября, команда сыграет против «Сочи».