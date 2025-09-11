«Авангард» обыграл «Амур» в 6 из 7 последних матчей. 1.51 – «ястребы» победят сегодня
«Авангард» встретится с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Омска победил в 6 из 7 последних личных встреч, все победы случились в основное время. Единственное поражение на этом отрезке – по буллитам в сентябре прошлого года.
Букмекеры считают «Авангард» фаворитом сегодняшней встречи за 1.51. На ничью в основное время дают коэффициент 5.20, на победу «Амура» – 5.65.
Матч состоится 11 сентября и начнется в 16:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
