«Авангард» обыграл «Амур» в 6 из 7 последних матчей. 1.51 – «ястребы» победят сегодня

«Авангард» встретится с «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Омска победил в 6 из 7 последних личных встреч, все победы случились в основное время. Единственное поражение на этом отрезке – по буллитам в сентябре прошлого года.

Букмекеры считают «Авангард» фаворитом сегодняшней встречи за 1.51. На ничью в основное время дают коэффициент 5.20, на победу «Амура» – 5.65.

Матч состоится 11 сентября и начнется в 16:30 мск.