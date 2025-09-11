Гераськин о том, не осталось ли обиды на Разина после обмена: «Ни в коем случае. Это хоккей, так бывает. Ничего страшного»
В конце июля «Металлург» обменял Гераськина в «Адмирал».
– С Разиным после перехода в «Адмирал» какое-то общение поддерживаете?
– Нет. Пересеклись в Минске на сборах, перекинулись парой фраз, конструктивного диалога там не было. Просто немножко пообщались.
– Не осталось ли обиды на него?
– Ни в коем случае, какие обиды? Это хоккей, так бывает. Ничего страшного.
– Матчи с «Металлургом» в этом сезоне у вас уже отмечены красным в календаре? Наверняка на бывшую команду будете выходить с запредельным настроем.
– Понятное дело, что игра против бывшей команды – огромная мотивация, хочется отличиться и победить.
Но я бы не сказал, что для меня матчи с «Металлургом» – красный день календаря. Буду настраиваться на победу, как и в любом другом матче, – сказал нападающий «Адмирала» Игорь Гераськин.