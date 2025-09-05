Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для «Металлурга» Владимир – идеально подходящий под стиль Разина игрок»

Кирилл Фастовский высказался об уходе Владимира Ткачева из «Авангарда».

Игрок перешел в «Металлург».

– Почему «Авангард» отпустил такого сильного игрока, как Владимир Ткачев?

– Сильный игрок – это еще не все. Важно, что Ги Буше выстраивает определенную спортивную концепцию команды. По соотношению цены и уровня игрока, видимо, было принято решение с ним расстаться.

Потолок зарплат для «Авангарда » – критичный момент, поэтому приняли такое решение.

– Кроме финансовой стороны, чем еще Ткачев мог не подойти Буше?

– У Буше другой стиль хоккея. Я думаю, что Ткачеву было бы тяжело работать с Буше. Его требования для Ткачева не совсем приемлемы.

Мне кажется, что во всей этой истории выиграли все стороны: и игрок, и «Авангард», и «Металлург ». Для магнитогорцев Ткачев – идеально подходящий под стиль Разина игрок, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.