Гендиректор «Динамо»: «У нас один из лучших составов в КХЛ. Все пожелания по селекции были выполнены – сохранили Комтуа, Гусева и Джиошвили»

Гендиректор «Динамо» заявил, что у клуба один из лучших составов в КХЛ.

– Вы говорите о том, что команде нужны игроки, способные приносить пользу здесь и сейчас. Может, стоит ждать еще каких‑то трансферов на вход?

– Есть хорошая пословица, чтобы что‑то ненужное взять, нужно что‑то ненужное отдать. Пока все игроки, которые у нас есть, нам нужны. У нас хорошая команда.

Считаю, что если брать селекционный вопрос, то все пожелания были учтены. Было пожелание максимально сохранить состав – сохранить Комтуа , Гусева , Джиошвили . Все пожелания выполнены.

Считаю, что у нас сейчас, если не лучший, то один из лучших составов в лиге на данный момент, – сказал генеральный директор хоккейного «Динамо » Сергей Сушко .

