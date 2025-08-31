Гусев о Дацюке: «Он много дал мне в плане понимания хоккея. У Олимпиады-2018 особое место в сердце, Паша сказал такие вещи, которые нам придали сил»

Никита Гусев заявил, что многому научился у Павла Дацюка.

– Вы с теплотой вспоминаете Олимпиаду-2018? Ваш гол в финале с немцами всех спас.

– Мы с Пашей играли в СКА. Он мне много что дал в плане понимания хоккея. И конечно, Олимпиада занимает особое место в нашем сердце.

– Илья Ковальчук рассказывал про тот овертайм: «Паша всегда был тихим, но тут он встал и толкнул речь, которая всем запомнилась. И потом Капризов забил золотой гол». Что тогда сказал Дацюк?

– Вы сами наверняка понимаете, что такое финал Олимпиады. Да еще овертайм. Паша сказал такие вещи, которые нам очевидно придали сил, – сказал нападающий «Динамо » Никита Гусев .