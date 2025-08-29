Гендиректор «Динамо»: «Хотим идти за Кубком Гагарина. Если бы мы попросили время на перестройку, перестроили бы нас»

Гендиректор «Динамо» заявил, что команда хочет взять Кубок Гагарина.

– Не боитесь, что после сезона останется выжженное поле у клуба?

– У всех наших ведущих игроков будут действующие контракты. Костяк у нас остается. Не знаю, почему вы решили, что у всех заканчиваются контракты.

Перед командой всегда стоят высокие задачи. Если бы мы сказали: «Дайте нам время на перестройку», скорее всего, перестроили бы нас.

Мы хотим и будем пытаться идти за кубком, – сказал генеральный директор «Динамо » Сергей Сушко .

