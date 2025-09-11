Гендиректор РУСАДА опровергла отстранение Голышева на 2 года: «Обработка результатов не завершена. Слушания состоятся в ближайшее время»

Гендиректор РУСАДА опровергла информации о дисквалификации Анатолия Голышева.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил , что лига получила документ об отстранении игрока на два года из-за положительного допинг-теста.

«Сообщения о дисквалификации хоккеиста не соответствуют действительности. Обработка результатов не завершена.

Слушания состоятся в ближайшее время», – сказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА ) Вероника Логинова .

РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»