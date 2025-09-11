  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор РУСАДА опровергла отстранение Голышева на 2 года: «Обработка результатов не завершена. Слушания состоятся в ближайшее время»
1

Гендиректор РУСАДА опровергла отстранение Голышева на 2 года: «Обработка результатов не завершена. Слушания состоятся в ближайшее время»

Гендиректор РУСАДА опровергла информации о дисквалификации Анатолия Голышева.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига получила документ об отстранении игрока на два года из-за положительного допинг-теста.

«Сообщения о дисквалификации хоккеиста не соответствуют действительности. Обработка результатов не завершена.

Слушания состоятся в ближайшее время», – сказала генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДАВероника Логинова.

РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Вероника Логинова
logoАнатолий Голышев
logoАвтомобилист
logoКХЛ
logoРУСАДА
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Несколько ведущих российских армрестлеров подозреваются в применении допинга. В их пробах были найдены анаболические стероиды
23 мая, 13:29
РУСАДА открыло 105 дел по данным базы Московской антидопинговой лаборатории
222 мая, 06:41
Главные новости
«Спартак» – «Северсталь». Трансляция матча Fonbet КХЛ на ВидеоСпортсе’‘ начнется в 19:30
4 минуты назадВидео
Фетисов о слухах про доход Овечкина в 3,3 млрд рублей за лето: «Приятно, что в России отреагировали на этот фантастический успех. Другим ребятам есть к чему стремиться»
5 минут назад
Директор «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову: «Разговоров не было, кроме фото Евгения на трибуне»
19 минут назад
КХЛ. «Авангард» принимает «Амур», «Металлург» играет с «Динамо», СКА встретится с «Трактором»
5831 минуту назадLive
Светлана Журова: «Матч России с США легче подготовить в футболе, чем в хоккее – у игроков НХЛ жесткие контрактные обязательства. Задача непростая, но попытаться можно»
335 минут назад
Морозов о дисквалификации Ливо: «Игроки должны присутствовать на закрытии сезона. Дисциплинарный комитет решил, что Джош не может быть оправдан»
4сегодня, 13:25
Роман Ротенберг: «Москва – лучший город в мире, лидер по всем направлениям. Собянин вкладывает очень многое в его развитие»
57сегодня, 13:10
«Барыс» расторг контракт с Родригом по соглашению сторон. Экс-вратарь «Эдмонтона» перешел в середине августа
сегодня, 12:59
Морозов о календаре КХЛ: «Ситуация тяжелая. Игры СКА и «Шанхая» удалось развести, в Москве – все клубы сыграют в один день только раз»
3сегодня, 12:26
Морозов о переподписаниях контрактов в КХЛ: «В ноябре вынесем обсуждение на рабочую группу. Предложили клубам сделать наработки изменений в регламент»
3сегодня, 11:58
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо»: «У нас один из лучших составов в КХЛ. Все пожелания по селекции были выполнены – сохранили Комтуа, Гусева и Джиошвили»
252 минуты назад
Зинченко может покинуть СКА. Ранее форвард не попал на командное фото армейцев (Дмитрий Ерыкалов)
2сегодня, 12:38
РУСАДА перенесла слушания по делу Голышева на 25 сентября, сообщил игрок: «Надеюсь через 2 недели доказать невиновность»
сегодня, 12:13
«Вашингтон» вернул бумажные билеты на матчи регулярки-2025/26. Для Овечкина сезон может стать последним в НХЛ
2сегодня, 11:48
Голышев о словах Морозова про отстранение на 2 года: «Слушания в РУСАДА вот-вот начнутся, не отвлекайте»
1сегодня, 11:16
Плющев о «Металлурге»: «Насторожили пресс-конференции Разина. Нужно успокаивать команду и прессу, а не бодаться с ними. Сезон только начинается»
3сегодня, 06:00
Шаров о матчах «Автомобилиста» с «Ак Барсом»: «Не дерби, но принципиальность, особый нерв»
2сегодня, 05:45
Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
1сегодня, 02:48
Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
сегодня, 02:35
Коваленко о ЦСКА и 1:0 с «Адмиралом»: «Какой бы некрасивый хоккей ни был, важен результат: взяли два очка, значит, все хорошо»
2сегодня, 02:14