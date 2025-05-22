2

РУСАДА открыло 105 дел по данным базы Московской антидопинговой лаборатории

РУСАДА открыло 105 дел по данным базы Московской антидопинговой лаборатории.

«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получало уведомления о необходимости открыть дела по LIMS (базе данных Московской антидопинговой лаборатории – Спортс’‘). Это было около 105 дел, то есть не так много.

Я хочу обратить внимание, что по 105 делам РУСАДА провело обработку результатов, но есть еще дела, которые были переданы международным федерациям, и РУСАДА получает информацию, но не всю. Частично узнаем из средств массовой информации, частично информация приходит из международных федераций, в том числе из ITA (Международного агентства допинг-тестирования – Спортс’‘) по ряду спортсменов о процедурах обработки результатов.

С нашей точки зрения все 104, если быть точным, спортсмена были уведомлены, обработка, соответственно, осуществляется», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoОлимпийская сборная России
logoРУСАДА
московская антидопинговая лаборатория
Вероника Логинова
logoдопинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
РУСАДА может оспорить решение суда по отмене дисквалификации бобслеистки Тамбовцевой
вчера, 06:36
Гендиректор РУСАДА: «По возвращению Валиевой к тренировкам – лучше уточнить у нее. Разъяснения по тому, когда она может вернуться, мы давали»
4121 мая, 20:14
Глава РУСАДА о допинге в ЦСКА: «Тенденция в игровых видах спорта не очень хорошая. Проходит обработка результатов, не могу комментировать это дело»
121 мая, 14:33
Главные новости
WADA осудило проведение первой в истории «Олимпиады на стероидах»
44сегодня, 08:54
Первая «Олимпиада на стероидах» пройдет в Лас-Вегасе в мае 2026 года
60вчера, 07:03
Олег Матыцин: «Выходим на четвертую редакцию законопроекта, направленного на устранение несоответствия российского законодательства Всемирному антидопинговому кодексу»
621 мая, 11:40
Замминистра спорта Никитин: «Законодательство должно быть приведено в соответствие с кодексом WADA в кратчайшие возможные сроки»
321 мая, 11:06
Логинова о слушаниях в CAS по делу о статусе РУСАДА 17-18 сентября: «Надеемся, что критическое замечание WADA будет устранено до этого времени»
221 мая, 10:50
Группа стран Евросоюза потребует отстранить израильских спортсменов от международных соревнований (Ynet)
12320 мая, 15:23
Блогер Анастасия Тукмачева: «Шла именно через спорт. Кого удивишь сиськами? Ими себя не вытащить, прошло это время»
2620 мая, 10:53
Анастасия Тукмачева: «На Неделина смотрят и думают: раз бегун, то это босоногий мальчик тарантеллу танцевал. А он купил две квартиры в Москве»
320 мая, 10:46
Тукмачева о помолвке с Неделиным: «Заработать на тачку любой дурак может. Сколько в России людей с «Бентли», а сколько способны побить рекорд в марафоне?»
120 мая, 10:39
Путин предложил расширить грантовую программу для студентов на спорт и культуру
4320 мая, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25
МОК продлил спонсорский контракт с NBC до 2036 года
114 марта, 11:43
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
3 марта, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
115 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55