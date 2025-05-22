РУСАДА открыло 105 дел по данным базы Московской антидопинговой лаборатории.

«Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получало уведомления о необходимости открыть дела по LIMS (базе данных Московской антидопинговой лаборатории – Спортс’‘). Это было около 105 дел, то есть не так много.

Я хочу обратить внимание, что по 105 делам РУСАДА провело обработку результатов, но есть еще дела, которые были переданы международным федерациям, и РУСАДА получает информацию, но не всю. Частично узнаем из средств массовой информации, частично информация приходит из международных федераций, в том числе из ITA (Международного агентства допинг-тестирования – Спортс’‘) по ряду спортсменов о процедурах обработки результатов.

С нашей точки зрения все 104, если быть точным, спортсмена были уведомлены, обработка, соответственно, осуществляется», – рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.