Несколько ведущих российских армрестлеров подозреваются в применении допинга. В их пробах были найдены анаболические стероиды

Российские армрестлеры высокого уровня сдали положительные допинг-пробы.

Об этом сообщила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

«Армрестлинг нам показал «мастер-класс». Когда мы получили заключение из лаборатории, то даже на семи строчках не уместилось количество метаболитов анаболических стероидов, обнаруженных в пробах спортсменов.

Не буду открывать пока тайну, но очень высокого уровня спортсмены из этого вида спорта были протестированы, и получились такие печальные результаты», – сказала Логинова на международном конгрессе «Безопасный спорт» в Москве.

С января по апрель 2025 года РУСАДА проверило на допинг восемь армрестлеров. Были протестированы Арсен Бедоев, Артем Деев, Артем Гришин, Яна Ковалева, Анатолий Ощепков, Роман Церекаев, Тимур Юнисов и Виктория Воронина.

Дисквалификации за нарушения антидопинговых правил в настоящее время отбывают четыре спортсмена – Марат Айбазов, Ислам Евлоев, Олег Черкасов и Сергей Юрченко.