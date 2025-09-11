Зинченко может покинуть СКА. Ранее форвард не попал на командное фото армейцев (Дмитрий Ерыкалов)

Иван Зинченко может покинуть СКА.

Об этом сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов.

Ранее 23-летнего нападающего не оказалось на командном фото армейцев.

В прошлом сезоне Зинченко провел 21 матч и набрал 2 (1+1) очка. Всего на счету форварда 136 игр в КХЛ с учетом плей-офф за СКА и «Витязь».

