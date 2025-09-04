Алистров уже в раздевалке «Ак Барса», сообщил защитник казанцев Марченко. Экс-форвард СКА был на встрече с главой Татарстана
Экс-форвард СКА Владимир Алистров находится в расположении «Ак Барса».
Об этом сообщил защитник казанского клуба Алексей Марченко.
«Алистров? Да какая это новость. Уже в раздевалке вместе с нами», – сказал капитан «Ак Барса».
По данным «Бизнес Online», Алистров прилетел в Казань на этой неделе, пока тренируется отдельно из-за отсутствия контракта, но вместе с будущими партнерами по «Ак Барсу» уже успел побывать на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин, контракт Алистрова с «Ак Барсом» будет подписан и зарегистрирован после того, как казанцы освободят место под потолком.
По информации источника, ожидается, что один опытный игрок казанцев переподпишет контракт с увеличением срока и понижением зарплаты на предстоящий сезон.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Бизнес Online»
