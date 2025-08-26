Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы заключим сделку»

Гендиректор «Эдмонтона» оценил ход переговоров с Коннором Макдэвидом.

У капитана «Ойлерс» остался еще один сезон по действующему контракту. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 12,5 млн долларов в год.

«Переговоры не будут долгими. Когда Коннор будет готов, мы все обсудим и заключим сделку.

В прошлом году, когда Драйзайтль находился в аналогичной ситуации, было гораздо больше давления со стороны СМИ, но мы подписали контракт в начале сентября и очень этому рады.

Так что, мне кажется, с Макдэвидом будет то же самое», – сказал генеральный директор «Эдмонтона » Джефф Джексон на подкасте The Sheet.

