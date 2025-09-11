Бедард о шансах сыграть на Олимпиаде: «Мне нужен яркий старт сезона, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав»
Коннор Бедард оценил шансы на свое участие в Олимпиаде.
В конце августа форвард «Чикаго» находился в лагере сборной Канады перед Играми-2026.
«Мне нужен великолепный старт сезона, яркий, но в Канаде так много отличных хоккеистов. Кто-то будет здорово играть, но не попадет в состав. Это говорит о том, насколько велика конкуренция. Парни выиграли Турнир четырех наций, и ты это понимаешь.
Стараюсь не думать об этом. Буду просто выходить и стараться играть как можно лучше, а там посмотрим. Если буду играть классно и меня не возьмут, то, как я уже говорил, есть много отличных хоккеистов. Я бы не стал обижаться, но сыграть там было бы нечто особенным», – сказал Бедард.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
