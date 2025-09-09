Маршанд хочет сыграть за Канаду на Олимпиаде: «Это было моей движущей силой с 2013 года. Все последние 12 лет я стремился на этот турнир»

Брэд Маршанд хочет сыграть за сборную Канады на Олимпиаде.

37-летний форвард «Флориды» ни разу не выступал за канадскую команду на олимпийском турнире.

При этом в составе сборной он выигрывал МЧМ (дважды), ЧМ, Кубок мира и Турнир четырех наций в феврале этого года.

«Нет того, чего бы я хотел больше, чем сыграть за олимпийскую сборную. Это стремление не покидало меня с тех пор, как я попал в ознакомительный лагерь команды в 2013 году. Тогда в итоге меня не взяли [в Сочи].

С тех пор Олимпиада была моей движущей силой каждый год. Вот почему я был так разочарован в 2018 году и затем в 2022-м. Все последние 12 лет я стремился сыграть на этом турнире.

В детстве я рос и мечтал попасть в НХЛ . Об Олимпиаде даже не думал. Не мог представить себе, что это возможно. Но когда ты играешь долго и приближаешься к этой возможности, то это стало бы осуществлением мечты», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.