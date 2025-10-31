17-летний защитник «Трактора» Федосеев забил первый гол в КХЛ – в матче с «Барысом». Он провел 18:20 на льду

Ярослав Федосеев забил первый гол в КХЛ.

17-летний защитник «Трактора » Ярослав Федосеев забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса » (6:3).

Хоккеист уральской команды отличился в третьем периоде.

Также в сегодняшнем матче Федосеев набрал показатель полезности «плюс 1», нанес два броска, провел один силовой прием, заблокировал один бросок и провел на льду 18:20 (0:39 – в меньшинстве).

Защитник забил первый гол в КХЛ в своем втором матче. Его статистику можно изучить по ссылке .