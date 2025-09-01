Нэтан Маккиннон поделился мнением об игре на Олимпиаде-2026.

Форвард «Колорадо » принял участие в тренировочном лагере сборной Канады , который прошел в конце августа.

«Вся страна болеет за тебя – до Турнира четырех наций я такого не испытывал. Давление тоже огромное, но это здорово.

Спортсмены всегда хотят быть лучшими и побеждать. Так что ощущать подобное давление – это очень волнительно и приятно», – сказал Нэтан Маккиннон .

Сэлмонд о Кросби на Олимпиаде-2026: «У Канады есть преимущество – Сидни, у соперников нет таких игроков. У него невероятный дар объединять людей, это трудно переоценить»