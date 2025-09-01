Маккиннон об ОИ-2026: «Вся страна болеет за тебя – до Турнира четырех наций я такого не испытывал. Давление тоже огромное, но это здорово»
Нэтан Маккиннон поделился мнением об игре на Олимпиаде-2026.
Форвард «Колорадо» принял участие в тренировочном лагере сборной Канады, который прошел в конце августа.
«Вся страна болеет за тебя – до Турнира четырех наций я такого не испытывал. Давление тоже огромное, но это здорово.
Спортсмены всегда хотят быть лучшими и побеждать. Так что ощущать подобное давление – это очень волнительно и приятно», – сказал Нэтан Маккиннон.
Сэлмонд о Кросби на Олимпиаде-2026: «У Канады есть преимущество – Сидни, у соперников нет таких игроков. У него невероятный дар объединять людей, это трудно переоценить»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости