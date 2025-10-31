«Каролина» вывела Кочеткова из списка травмированных. Голкипер еще не играл в этом сезоне НХЛ

Петр Кочетков выведен из списка травмированных «Каролины».

26-летний вратарь еще не провел ни одного матча в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

«Харрикейнс» также поместили защитника К’Андре Миллера в список травмированных. Хоккеист в этом сезоне сыграл 6 матчей и набрал 4 (2+2) очка при полезности «плюс 1».