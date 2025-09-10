  • Спортс
Глава профсоюза игроков предложил делиться с хоккеистами деньгами от взносов за вступление новых франшиз. НХЛ отказалась

НХЛ не будет делиться с игроками деньгами от взносов за новые франшизы.

Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли сообщил, что исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) Марти Уолш предложил, чтобы игроки получали часть взносов за вступление новых франшиз в лигу. НХЛ отказалась от этой идеи.

«Такого еще не делали ни в одной крупной спортивной лиге, и мы не собираемся открывать новые горизонты», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли в интервью Daily Faceoff.

Ранее сообщалось, что НХЛ хочет получить 2 миллиарда долларов в качестве взноса за создание следующей новой франшизы.

Последними клубами, пополнившими лигу через заявку о вступлении, стали «Вегас» в 2017 году (заплатил вступительный взнос в 500 млн долларов) и «Сиэтл» в 2021-м (650 млн долларов). 

Руководство НХЛ встречалось с двумя группами инвесторов, которым интересно создание клуба в Атланте. Переговоры пока не привели к подаче заявки

Опубликовала: Екатерина Подгорная
