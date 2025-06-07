Митрофанов из «Бурана» – игрок сезона в ВХЛ. Ярославлев – лучший вратарь, Чезганов – форвард, Исаков – тренер года
Алексей Митрофанов стал лучшим игроком сезона в Olimpbet ВХЛ.
В Сочи прошло закрытие сезона-2024/25. На торжественном вечере лига объявила лучших игроков сезона.
Лучший вратарь – Евгений Ярославлев («Динамо» СПб);
Лучший защитник – Георгий Бердюков («Динамо» СПб);
Лучший нападающий – Егор Чезганов («Химик»);
Лучший новичок – Дмитрий Дагестанский («Торпедо-Горький»);
Лучший бомбардир – Алексей Митрофанов («Буран»);
Приз имени Анатолия Фирсова (лучший игрок по мнению хоккеистов лиги) – Алексей Митрофанов («Буран»);
Лучший тренер – Алексей Исаков («Торпедо-Горький»);
Лучший руководитель – Александр Харламов;
Лучший главный судья – Алексей Светилов;
Лучший линейный судья – Мирослав Скугарев.
Примечание: указаны команды, за которые хоккеисты выступали в минувшем сезоне Olimpbet ВХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт ВХЛ
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