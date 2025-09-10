Меркли о еде в России: «Люблю драники и борщ. Мне также нравятся сырники. Вообще обожаю блюда из творога»

Ник Меркли рассказал, какие блюда понравились ему в России.

– У вас есть любимые места в Санкт-Петербурге?

– Да, есть несколько ресторанов, в которые я ходил, и они мне очень понравились. В «Галерее» находится один итальянский ресторан, и он реально хорош. Мы ходили на несколько ужинов.

– Вы любите русскую еду – блинчики, борщ?

– Да, я люблю драники и борщ. Я люблю здешнюю еду. Мне также нравятся сырники. Вообще я обожаю блюда из творога.

– Вы полюбили драники, когда играли в минском «Динамо»?

– Да, там есть действительно хороший ресторан, где готовят лучшие драники с тушеной говядиной, что я пробовал, – заявил нападающий «Шанхай Дрэгонс » Ник Меркли .