Меркли о еде в России: «Люблю драники и борщ. Мне также нравятся сырники. Вообще обожаю блюда из творога»
Ник Меркли рассказал, какие блюда понравились ему в России.
– У вас есть любимые места в Санкт-Петербурге?
– Да, есть несколько ресторанов, в которые я ходил, и они мне очень понравились. В «Галерее» находится один итальянский ресторан, и он реально хорош. Мы ходили на несколько ужинов.
– Вы любите русскую еду – блинчики, борщ?
– Да, я люблю драники и борщ. Я люблю здешнюю еду. Мне также нравятся сырники. Вообще я обожаю блюда из творога.
– Вы полюбили драники, когда играли в минском «Динамо»?
– Да, там есть действительно хороший ресторан, где готовят лучшие драники с тушеной говядиной, что я пробовал, – заявил нападающий «Шанхай Дрэгонс» Ник Меркли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
