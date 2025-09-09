Форвард «Шанхая» Сукезе о Петербурге: «Очень красив своей архитектурой. Я из Нью-Йорка, большие пробки бывают и там, и здесь»
Нэйт Сукезе поделился впечатлениями об архитектуре Санкт-Петербурга.
29-летний форвард из США стал игроком «Шанхая» в это межсезонье.
«Санкт-Петербург – это очень большой город. Здесь много ресторанов и много чего интересного в центре.
Я сам из Нью-Йорка, он тоже большой. И там, и здесь бывают большие пробки. Но вообще Петербург очень красив своей архитектурой», – сказал нападающий «Шанхая» Нэйт Сукезе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
