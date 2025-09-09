Форвард «Шанхая» Сукезе о Петербурге: «Очень красив своей архитектурой. Я из Нью-Йорка, большие пробки бывают и там, и здесь»

Нэйт Сукезе поделился впечатлениями об архитектуре Санкт-Петербурга.

29-летний форвард из США стал игроком «Шанхая» в это межсезонье.

«Санкт-Петербург – это очень большой город. Здесь много ресторанов и много чего интересного в центре.

Я сам из Нью-Йорка, он тоже большой. И там, и здесь бывают большие пробки. Но вообще Петербург очень красив своей архитектурой», – сказал нападающий «Шанхая » Нэйт Сукезе.