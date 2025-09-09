  • Спортс
  • Кирилл Сафронов о 2 поражениях СКА: «Следующие 10 игр армейцы выиграют, может. Процесс по слаживанию не быстрый. Никто не сомневается в мастерстве игроков и квалификации тренера»
4

Кирилл Сафронов высказался о поражениях СКА на старте сезона КХЛ.

В субботу команда под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграла «Шанхай Дрэгонс» (4:7), а в понедельник армейцы уступили «Торпедо» (2:3 ОТ). 

– Как вам матч [против «Торпедо»]? Что, на ваш взгляд, не получилось у армейцев? 

‎– В целом, по матчу СКА владел инициативой, это видно по статистике: перебросали, больше времени приводили в атаке. «Торпедо» с другой стороны сыграло более самоотверженно, можно сказать.

Была жажда борьбы, вдвое больше силовых приемов. Видимо, была задача играть в тело, в стык в каждом моменте. С учетом того, что матч был таким принципиальным, так как Игорь Николаевич Ларионов 3 года отработал в «Торпедо», ребята из Нижнего Новгорода хотели себя показать перед ним.

‎В общем и целом, любая команда могла победить. У СКА были хорошие моменты в конце третьего периода, когда Игорь Ларионов-младший с «пяточка» не забил, хороший пас отдали.

В овертайме три на три, открытый хоккей. Где-то армейцев на пересменке поймали, Виноградов здорово прокатился, вошел в зону и забил. 

‎– У СКА два поражения в двух матчах. Многие критикуют игру команды. Насколько долго команда будет привыкать ко всему новому? 

‎– Да, это процесс не быстрый, когда приходит новый тренер. Многое что поменялось в организации СКА. Есть игроки, есть ветеранчики, которые за собой поведут. Есть молодые ребята. Процесс не быстрый по слаживанию.

Нужно выиграть первый матч, чтобы психологическая ответственность немного спала. Никто же не сомневается в мастерстве игроков и квалификации тренера.

Все должно быть нормально. Не всегда так бывает, что начинаешь сезон и всех обыгрываешь. Может, следующие 10 игр армейцы выиграют. Нужно просто дать время. 

‎– Кто из игроков пока ярче всех действует? 

– Если честно, не хочется никого выделять, потому что все-таки хоккей – командный вид спорта, но по вчерашнему матчу отметил бы Матвея Короткого, который некоторую часть матча играл в двух сменах.

Сергея Плотникова отмечу, который забил важный гол, сравнял. И Артемий Плешков выглядел хорошо, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
