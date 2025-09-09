  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Борна Рендулич: «В Питере великое множество замечательных баров, ресторанов и кофеен. Люблю устроиться с кофе и отдохнуть. Архитектура в центре похожа на Загреб»
Борна Рендулич: «В Питере великое множество замечательных баров, ресторанов и кофеен. Люблю устроиться с кофе и отдохнуть. Архитектура в центре похожа на Загреб»

Борна Рендулич сравнил Санкт-Петербург с Загребом.

«Мне было очень приятно вернуться в Санкт-Петербург. Здесь я когда-то выступал за СКА. Город и команда прекрасны, я вновь вспомнил свои любимые места. Нужно как можно чаще побеждать, и тогда больше фанатов будут приходить на наши матчи.

В Питере великое множество замечательных баров, ресторанов и маленьких кофеен. Какого-то одного любимого у меня нет. Я люблю прийти, устроиться с кофе и отдохнуть. Питер мне чем-то напоминает Загреб, потому что архитектура в центре города достаточно похожа», – сказал хорватский нападающий «Шанхай Дрэгонс». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
