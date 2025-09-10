  • Спортс
  • Ларионов об игре сына: «Неважно, кто на вбрасывании, Ларионов, Петров, Сидоров или Иванов, это коллективная «точка». Участвуют пять человек»
Ларионов об игре сына: «Неважно, кто на вбрасывании, Ларионов, Петров, Сидоров или Иванов, это коллективная «точка». Участвуют пять человек»

Игорь Ларионов высказался об игре СКА на вбрасываниях.

Ранее клуб уступил в гостях «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ). 11 сентября клуб сыграет против «Трактора». 

– Ларионов-младший выиграл лишь 5 вбрасываний из 26. Будут ли какие-то перестановки в связи с этим?

– Мы смотрим проценты. Скажу такую вещь: неважно, кто на вбрасывании, Ларионов, Петров, Сидоров или Иванов, это коллективная «точка».

На вбрасывании участвуют пять человек. Если шайба нейтральная, должны участвовать игроки в подборе. Это тот элемент, который мы должны добавить, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.

Ларионов об игре СКА на вбрасываниях: «Арбитры порой позволяют сопернику больше, чем нам. Они должны быть более справедливы»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
