Ларионов об игре СКА на вбрасываниях: «Арбитры порой позволяют сопернику больше, чем нам. Они должны быть более справедливы»

Игорь Ларионов высказался о работе арбитров в Фонбет чемпионате КХЛ.

Ранее СКА уступил в гостях «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ). 11 сентября клуб сыграет против «Трактора».

«Порой арбитры позволяют сопернику больше, чем нам. Мы выигрываем четыре вбрасывания, но звучит свисток арбитра, и вбрасывание производится по-новому.

Мы выигрываем вбрасывания, но шайба попадает в конек судьи и уходит сопернику, арбитр не успевает просто переместиться. Это не оправдание, но так есть.

Арбитры должны быть более справедливы. В своей прошлой команде я говорил, что если русский игрок встает на вбрасывание, то ему сделают замечания. Если иностранец, то судьи, не говорящие на английском, не могут им ничего объяснить и прощают», – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.