Голдобин о тренировках Ларионова: «Нельзя стоять на месте и курить бамбук. Каждое упражнение с бэк-чеком, быстрый пас, открывание. Нужно всегда двигаться, это клево, находишься в тонусе»

Николай Голдобин рассказал о тренировках с тренером Игорем Ларионовым.

Ранее СКА уступил в гостях «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ). 11 сентября клуб сыграет против «Трактора».

– На чем сейчас делается акцент на тренировках?

– Не буду раскрывать все секреты. На многом. По сути, мы хорошо играли, просто результат не тот, который ожидаем. Конечно, рано судить по двум играм, но могли обе забрать. Поэтому тренируемся, отрабатываем моменты, какие-то нюансы.

– Чем отличается подход Игоря Ларионова на тренировках от других тренеров?

– Все быстрее, каждое упражнение с бэк-чеком, быстрый пас, быстрое открывание, то есть нельзя стоять на месте и курить бамбук. Нужно всегда двигаться, это клево, всегда находишься в тонусе.

– Было ли что-то в новинку в его тренировочном процессе?

– Просто разные упражнения, другие – я их еще не делал, поэтому интересно. А так, в тренировочном процессе почти все то же самое, всегда велосипед, много полезных заминок, – сказал нападающий СКА Николай Голдобин.