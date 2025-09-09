  • Спортс
Дементьев о СКА: «Много пропускает, чтобы быть лидером. Если начнет реализовывать моменты, то и до побед со счетом 9:8 недалеко»

Алексей Дементьев высказался об игре обороны СКА на старте сезона.

Команда под руководством Игоря Ларионова на выезде проиграла «Шанхай Дрэгонс» (4:7) и «Торпедо» (2:3 ОТ). 

– Как вам игра в обороне СКА? Нужны ли им усиления?

– Я посмотрел таблицу, команда пропустила 10 шайб – больше, чем любая другая команда. Для того, чтобы быть лидером, пропускают армейцы много.

Надеюсь, что данный аспект виден тренерам, и они знают, как его поправить. Если СКА начнет реализовывать моменты впереди, то и до побед со счетом 9:8 недалеко (смеется – Спортс’‘). 

В руководстве подумают, как лучше: исправлять ошибки или находить других игроков посредством обменов, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

