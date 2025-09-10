Гендиректор «Трактора»: «Рассчитываю, что КХЛ будет четче следить за соблюдением политики, которую задает. Это касается и ужесточения контроля за соблюдением потолка зарплат»

Гендиректор «Трактора» высказался о контроле за соблюдением потолка зарплат.

– Это межсезонье стало одним из самых скандальных в истории КХЛ. Как вы думаете, должна ли лига закрывать лазейки в работе клубов?

– Конечно. Мы вообще в целом рассчитываем, что лига будет придерживаться тех направлений, которые она заложила в свою стратегию.

В том числе это касается ужесточения контроля за соблюдением потолка заработных плат. Я рассчитываю, что лига будет четче следить за соблюдением политики, которую она задает, клубы должны поддерживать в этом КХЛ, соблюдать. Лига должны пресекать отклонения от этого.

– Есть ли какие-то предложения, которые лично вы хотели бы донести до руководства КХЛ?

– Состоим в рабочих группах в лиге на регулярной основе. Разные предложения мы обсуждаем, делаем. Этот процесс постоянный, мы активно вовлечены в процесс улучшения функционирования всей Континентальной хоккейной лиги, – сказал генеральный директор «Трактора » Иван Савин .