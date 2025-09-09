Меркли о России: «Подумать не мог, насколько здесь красиво, особенно Петербург – он такой древний, наполнен историей и искусством. Хочу исследовать маленькие каналы, большой футбольный стадион»
Ник Меркли рассказал, чем его поразила Россия.
– Ваше мнение о России изменилось за время пребывания здесь?
– Конечно, мне просто не терпелось узнать, как тут. Но я и подумать не мог, насколько здесь красиво и богато историей, особенно Санкт-Петербург. Он такой древний, он так наполнен историей и искусством.
Мне не терпится увидеть и исследовать кое-что из этого: все эти маленькие каналы, большой футбольный стадион. С тех пор, как я здесь, я хочу исследовать город. И, конечно, с точки зрения питания, здесь много вариантов.
– Топ-3 города России?
– Екатеринбург великолепен, Москва и Санкт-Петербург. Но Петербург я поставлю на первое место, – сказал форвард «Шанхай Дрэгонс».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт день за днем»
