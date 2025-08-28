Губерниев об отстранении России: «Скандинавское лобби имеет большое влияние. Не уверен, что НХЛ будет на нашей стороне. Хоккею, лыжам, биатлону будет очень сложно вернуться»

Дмитрий Губерниев высказался об ультиматуме Швеции и Финляндии к НХЛ.

Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал , почему Россия не участвовала в Турнире четырех наций: «Швеция и Финляндия ясно дали НХЛ понять, что если Россия примет участие, их там не будет. Это причина, по которой было всего четыре страны».

«Нам с этим жить. Это коснется и лыж, и биатлона. Надо понимать, что даже после возвращения на международную арену мы будем пропускать все скандинавские этапы и турниры. Давление серьезное, скандинавское лобби имеет большое влияние, а поддастся ли на него НХЛ, сказать сложно.

По факту решающее значение имеет экономический вопрос. Сулит ли потери отсутствие сборной России на Олимпиаде? Безусловно, но мы там не выступим, а значит, ущерб оценен как допустимый.

Не уверен, что НХЛ будет на нашей стороне. Хоккею, лыжам, биатлону будет очень сложно вернуться. Хоккеисты уже остались без Олимпиады, позади четыре чемпионата мира, ситуация непростая», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .