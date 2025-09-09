Евгений Свечников об отстранении России: «Каждому спортсмену обидно. Никто не может ничего сделать, остается только работать, ждать. Надеюсь, все устаканится»

Евгений Свечников надеется, что Россию допустят до международных турниров.

– Андрей [Свечников] наверняка был бы в составе сборной России на Олимпиаду. Ему очень обидно из-за недопуска команды?

– Каждому спортсмену будет очень обидно. Это такой международный турнир, в котором каждый мечтает сыграть еще с детства. Но такова жизненная ситуация на данный момент, к сожалению.

Никто не может ничего сделать. Остается только тренироваться, работать, ждать. Надеюсь, все устаканится в спортивном мире, – сказал форвард «Амура » Евгений Свечников .