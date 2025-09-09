«Калгари» продлил контракт с Вульфом на 7 лет, кэпхит – 7,5 млн долларов
«Калгари» и Дастин Вульф продлили соглашение на 7 лет.
Контракт 24-летнего вратаря с «Флэймс» рассчитан на 7 лет. Среднегодовая зарплата игрока составит 7,5 млн долларов.
Напомним, Вульф ранее дважды признавался лучшим вратарем АХЛ. Американец провел 53 матча в регулярке и одержал 29 побед при 91,0% сэйвов, коэффициенте надежности 2,64 и 3 шатаутах.
