«Калгари» продлил контракт с Вульфом на 7 лет, кэпхит – 7,5 млн долларов

«Калгари» и Дастин Вульф продлили соглашение на 7 лет.

Контракт 24-летнего вратаря с «Флэймс» рассчитан на 7 лет. Среднегодовая зарплата игрока составит 7,5 млн долларов.

Напомним, Вульф ранее дважды признавался лучшим вратарем АХЛ. Американец провел 53 матча в регулярке и одержал 29 побед при 91,0% сэйвов, коэффициенте надежности 2,64 и 3 шатаутах.