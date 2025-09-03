Кадри о потолке зарплат в плей-офф НХЛ для заявки на матч: «Теперь клубам будет сложнее воспользоваться лазейками»

Назем Кадри рад введению потолка зарплат в плей-офф НХЛ для заявки на матч.

Ранее сообщалось , что потолок зарплат в плей-офф НХЛ должен будет соблюдаться не для всего состава, а для заявки на каждый конкретный матч в Кубке Стэнли.

Напомним, НХЛ и Ассоциация игроков договорились ввести ограничение по зарплатам в плей-офф уже с сезона-2025/26.

Оно было согласовано в рамках переговоров по новому коллективному соглашению, которое в основном вступит в силу с сезона-2026/27.

«Никто не хочет, чтобы игроки получали травмы, но факт в том, что [клубы] могли использовать это в своих интересах.

С новым соглашением правила ужесточили, и теперь воспользоваться лазейками будет намного сложнее», – сказал форвард «Калгари » Назем Кадри .