«Калгари» продлил Зари на 3 года с кэпхитом 3,775 млн долларов. У форварда 13+14 в 54 матчах в прошлом сезоне

«Калгари» и Коннор Зари продлили соглашение на 3 года.
По информации Sportsnet, «Флэймс» и 23-летний канадский нападающий договорились о новом контракте перед стартом тренировочного лагеря.
Стороны согласовали трехлетнее соглашение на общую сумму 11,325 миллиона долларов (кэпхит – 3,775 млн).
Зари находился в статусе ограниченно свободного агента. В прошлом сезоне он провел 54 матча за «Калгари», набрав 27 (13+14) очков при полезности «минус 7».
Форвард был выбран «Флэймс» под 24-м номером на драфте НХЛ 2020 года.
