  • Вайсфельд о 3:4 «Сочи» от «Спартака»: «Команда Крикунова неплохо играла. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы не удаления. Перспективы сочинцев на сезон туманны»
Вайсфельд о 3:4 «Сочи» от «Спартака»: «Команда Крикунова неплохо играла. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы не удаления. Перспективы сочинцев на сезон туманны»

Леонид Вайсфельд оценил игру «Сочи» на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Владимира Крикунова начала сезон с поражения от «Спартака» (3:4) в Москве. 

«Сочи» у меня оставил неплохое впечатление. Я думал, что они хуже будут выглядеть. Команда неплохо играла. Крикунов после матча правильно сказал, что у них было слишком много удалений. Если бы не они, неизвестно, как игра бы закончилась.

Что касается перспектив сочинцев на сезон, то они туманные. Там работает Владимир Васильевич Крикунов, но их состав, честно говоря, оптимизма не внушает.

Посмотрим, может, они добьются чего-то за счет работы и дисциплины», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
