Коростелев о дебюте за «Спартак»: «Для первой игры нормально. Пока привыкаю к требованиям, партнерам. Через работу будем двигаться дальше»
Никита Коростелев оценил свой дебют в составе «Спартака».
Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Трактора». Он дебютировал за «Спартак» в игре с «Сочи» (4:3) и отметился победным голом.
– Расскажите про шайбу. Это случайность?
– Футбольный прострел на дальнюю штангу и, я так понимаю, что шайба задела клюшку соперника и залетела в ворота. Слава богу, что так произошло. Надеюсь, что таких моментов будет больше (смеется).
Очень важно было победить в первой игре сезона, снять груз с плеч и двигаться дальше. Знали, что «Сочи» – это активная команда, будут адаптироваться к нашему хоккею, садиться, играть.
– А своей игрой довольны?
– Для первой игры нормально. Я пока привыкаю к требованиям, партнерам. Все хорошо, но через работу будем двигаться дальше, – сказал нападающий «Спартака» Никита Коростелев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
