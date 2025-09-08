Коростелев о дебюте за «Спартак»: «Для первой игры нормально. Пока привыкаю к требованиям, партнерам. Через работу будем двигаться дальше»

Никита Коростелев оценил свой дебют в составе «Спартака».

Нападающий перешел в клуб в межсезонье из «Трактора». Он дебютировал за «Спартак» в игре с «Сочи » (4:3) и отметился победным голом.

– Расскажите про шайбу. Это случайность?

– Футбольный прострел на дальнюю штангу и, я так понимаю, что шайба задела клюшку соперника и залетела в ворота. Слава богу, что так произошло. Надеюсь, что таких моментов будет больше (смеется).

Очень важно было победить в первой игре сезона, снять груз с плеч и двигаться дальше. Знали, что «Сочи» – это активная команда, будут адаптироваться к нашему хоккею, садиться, играть.

– А своей игрой довольны?

– Для первой игры нормально. Я пока привыкаю к требованиям, партнерам. Все хорошо, но через работу будем двигаться дальше, – сказал нападающий «Спартака » Никита Коростелев .