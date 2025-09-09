Скотт Уилсон о закрытии «Витязя»: «Это плохо. В КХЛ подобное случается. В Северной Америке никогда такого не видел»

Скотт Уилсон высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.

– Следили за тем, что происходило в КХЛ в межсезонье?

– Не очень пристально. Не так много времени провожу в соцсетях.

– Но наверняка слышали, что «Витязь», ваш первый клуб в КХЛ, снялся с турнира?

– Да. Это очень плохо. У меня все еще есть друзья, с которыми я там играл. Кто-то нашел себе новую работу. Подобное случается в этой лиге. Никогда не видел такого в Северной Америке, – сказал канадский форвард «Сибири ».