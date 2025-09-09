Скотт Уилсон об уходе из «Салавата»: «У них оказалось недостаточно денег. Даже не знаю, что произошло с командой. О проблемах вообще не знал»

Скотт Уилсон высказался о своем уходе из «Салавата Юлаева».

– Реально ли было остаться в Уфе?

– После всего, что произошло там, многие ребята думали, что мы могли бы вернуться. Но в конце концов у них оказалось недостаточно денег на других игроков. Даже не знаю, что произошло с командой. Но что есть, то есть.

– То есть о финансовых проблемах клуба вы не знали?

– Нет. Вообще не знал, что происходит, – сказал 33-летний канадский форвард «Сибири ».

В 30 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Салават» в прошлом сезоне Уилсон набрал 23 (9+14) очка. В 19 играх в Кубке Гагарина добавил 16 (7+9) баллов.

