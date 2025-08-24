Смолов об Овечкине: «Легенда мирового спорта. Его рекорд – великолепно, очень рад за него»

Федор Смолов назвал Александра Овечкина легендой мирового спорта.

«Общались с Сашей Овечкиным после чемпионства «Краснодара» великолепно. Мы периодически с ним общаемся.

Его рекорд – великолепно, очень рад за него. Легенда мирового спорта», – сказал футболист Федор Смолов.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона » Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).