Мама Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры: «Конечно, а где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа»

Мама Александра Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры.

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Вашингтоном » рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Конечно, я хочу этого. А где ему еще жить?

Здесь его дом, его жизнь, а там работа», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.