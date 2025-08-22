Мама Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры: «Конечно, а где ему еще жить? Здесь его дом, его жизнь, а там работа»
Мама Александра Овечкина хочет, чтобы он вернулся в Россию по окончании карьеры.
Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Конечно, я хочу этого. А где ему еще жить?
Здесь его дом, его жизнь, а там работа», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина.
