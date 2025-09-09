Фирстов о связке с Соколовым в «Торпедо» после 3:2 со СКА: «Егор набирает обороты. У нас есть «североамериканская химия», немного поддавливаем соперников»
Нижегородцы обыграли СКА (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Соколов открыл счет в матче, а Фирстов набрал 1+1.
«Победа над СКА – уже история. Сегодня порадуемся ей, но следующий матч уже не за горами. Сегодня были дополнительные эмоции, так как мы играли против бывшего тренера.
Без эмоций и заряженности на игру я в принципе не могу играть в хоккей. Борьба и накал заряжает болельщиков и команду.
Егор Виноградов - универсальный нападающий, сыграл сегодня в центре. У нас была на льду определенная «химия». Первые два периода вообще великолепно играли.
Егор Соколов тоже набирает обороты. Помню себя, когда приехал из АХЛ, было тяжеловато. Но он прошел с нами сборы и у нас есть «североамериканская химия», немного поддавливаем соперников. Но мы еще не на пике возможностей», – сказал Фирстов.