Форвард «Шанхая» Сукезе о КХЛ: «Очень сильная и конкурентная лига, высококлассные хоккеисты. Рад оказаться здесь»
Нэйт Сукезе оценил уровень КХЛ.
29-летний форвард из США стал игроком «Шанхая» в это межсезонье.
«КХЛ – это очень сильная и конкурентная лига, здесь собраны высококлассные хоккеисты. Есть игроки из Северной Америки, например, в нашей команде. Сюда также едут тренеры из Северной Америки.
Я рад оказаться здесь», – сказал нападающий «Шанхая» Нэйт Сукезе.
Быков о «Шанхае»: «Китайцы еще бросят серьезный вызов всей КХЛ. Уверенная победа над СКА придаст им еще больше желания преподносить такие сюрпризы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости