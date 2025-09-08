Форвард «Шанхая» Сукезе о КХЛ: «Очень сильная и конкурентная лига, высококлассные хоккеисты. Рад оказаться здесь»

Нэйт Сукезе оценил уровень КХЛ.

29-летний форвард из США стал игроком «Шанхая » в это межсезонье.

«КХЛ – это очень сильная и конкурентная лига, здесь собраны высококлассные хоккеисты. Есть игроки из Северной Америки, например, в нашей команде. Сюда также едут тренеры из Северной Америки.

Я рад оказаться здесь», – сказал нападающий «Шанхая» Нэйт Сукезе .

