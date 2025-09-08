Быков о «Шанхае»: «Китайцы еще бросят серьезный вызов всей КХЛ. Уверенная победа над СКА придаст им еще больше желания преподносить такие сюрпризы»
Вячеслав Быков высказался о «Шанхае» после победы команды над СКА (7:4).
«Дрэгонс» начали новый Фонбет Чемпионат КХЛ с победы на «СКА-Арене», где будут проводить домашние матчи в этом сезоне.
«Мы видим большой интерес публики и специалистов к обновленному «Куньлуню».
Китайцы еще бросят серьезный вызов всей лиге. Уверенная победа над СКА придаст «Шанхаю» еще больше настроения и желания преподносить такие сюрпризы.
Будет интересно следить за ним в этом сезоне. От СКА я жду только борьбы за трофей», – сказал бывший тренер СКА и сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
